Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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31.05.2026 09:43:23
India news: BrahMos missile deal signed with Vietnam
India says it has signed a deal under which it will supply BrahMos supersonic cruise missiles to Vietnam. Meanwhile, retail inflation could hit Indians hard soon. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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