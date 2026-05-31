Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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31.05.2026 13:43:24
India news: BrahMos missile deal signed with Vietnam
India's defense secretary says a deal has been signed to supply Vietnam with BrahMos supersonic cruise missiles. Meanwhile, retail inflation could hit Indians hard soon. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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