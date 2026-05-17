NCR Aktie

NCR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919692 / ISIN: US62886E1082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.05.2026 08:07:19

India news: CNG gas price hiked in Delhi NCR amid Iran war fallout

The price of CNG has been increase in Delhi and the surrounding regions for the second time in two days, as India grapples with the economic impact of the Iran war. Meanwhile Modi is set to arrive in Sweden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NCR Corp.

mehr Nachrichten