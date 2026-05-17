NCR Aktie
WKN: 919692 / ISIN: US62886E1082
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17.05.2026 08:07:19
India news: CNG gas price hiked in Delhi NCR amid Iran war fallout
The price of CNG has been increase in Delhi and the surrounding regions for the second time in two days, as India grapples with the economic impact of the Iran war. Meanwhile Modi is set to arrive in Sweden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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