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01.06.2026 13:43:19

India news: 'Cockroach' party founder plans protests

Abhijeet Dipke says he will return to India on June 6. Meanwhile, Rahul Gandhi has alleged 'fraud' in exam markings, and Virat Kohli has fired Bengaluru to the IPL title. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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