Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
21.05.2026 15:59:27
India news: Cockroaches overtake Modi's BJP on Instagram
Millions of young Indians are following the Cockroach Janata Party Instagram account, symbolic of growing frustration towards the current political system. Meanwhile, Delhi sizzles at 46 degrees Celcius. DW has moreWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!