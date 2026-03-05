|
05.03.2026 09:08:30
India news: Delhi set for Raisina Dialogue amid Iran war
As Indians emerge out the festival of Holi, they face worries about the impact of the war with Iran. Meanwhile, geopolitical experts are gathering in New Delhi for a strategic dialogue . Follow liveWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.