Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
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27.04.2026 10:43:30
India news: Delhi to get respite, heat wave persists in other parts
Storms are expected in the capital, but severe heat across multiple states would continue, India's weather department said. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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