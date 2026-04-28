Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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28.04.2026 10:15:20
India news: Google starts work on largest AI hub outside US in Vizag
Work has begun on a sprawling $15 billion AI hub in Visakhapatnam as India pushes to become a tech powerhouse. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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