Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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28.04.2026 10:15:20

India news: Google starts work on largest AI hub outside US in Vizag

Work has begun on a sprawling $15 billion AI hub in Visakhapatnam as India pushes to become a tech powerhouse. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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