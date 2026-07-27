Greta Aktie
WKN DE: 914717 / ISIN: DE0009147173
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27.07.2026 10:19:19
India news: Greta Thunberg expresses solidarity with CJP protesters
Greta Thunberg attended a celebratory rally organized by Indian students in London after major successes for the CJP movement. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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