RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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16.07.2026 11:15:20
India news: India sees rise in murders linked to rejected romantic advances
A Bengaluru student's death after she was allegedly stabbed over a rejected marriage proposal is among a string of recent cases across India involving violence linked to romantic rejection. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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