Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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01.07.2026 09:12:02
India news: Kotak to buy Deutsche Bank retail operations
Kotak Mahindra Bank will take over the German bank's retail, private and weath portfolios in India while Deutche Bank will focus on ultra-high net worth clients. Meanwhile, jet fuel prices have fallen. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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