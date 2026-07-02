Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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02.07.2026 08:27:20
India news: Kotak to buy Deutsche Bank retail operations
Kotak Mahindra Bank will take over the German bank's retail, private and weath portfolios in India while Deutche Bank will focus on ultra-high net worth clients. Meanwhile, jet fuel prices have fallen. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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