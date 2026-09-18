Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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18.09.2026 11:07:27
India news: Long queues hit stores as new iPhones go on sale
The iPhone 18 has gone on sale in India, drawing huge queues across the country. Meanwhile, the Election Commission has barred both Trinamool factions from using the party's name in by-elections. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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