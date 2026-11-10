Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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10.11.2026 07:55:22
India news: New Delhi ready to mediate Black Sea food corridors, says Ukraine's Zelenskyy
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy said he discussed establishing "food corridors" in the Black Sea in a phone call with Indian Prime Minister Narendra Modi. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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