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06.10.2026 07:07:27
India news: Opposition leaders set to march to Election Commission
India's opposition is amping up pressure on Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to resign over alleged voter roll manipulation. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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