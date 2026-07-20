TEAR Aktie
WKN DE: A1C43Y / ISIN: JP3539150007
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20.07.2026 18:47:20
India news: Police fire tear gas at 'Cockroaches' parliament march
Police had not granted permission for the march organized by India's Cockroach Janta Party movement. The CJP said its leader Abhijeet Dipke had been "picked up" by police but not "detained." DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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