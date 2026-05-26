Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
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26.05.2026 09:03:48
India news: Quad nations to surveil Indo-Pacific waters
The US, India, Japan and Australia have agreed to jointly surveil maritime operations in the Indo-Pacific to assert domiance over the region. Meanwhile, Indian politicians mark 12 years of Modi as PM. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Waters Corp.
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21.05.26
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