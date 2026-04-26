MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
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26.04.2026 14:39:20
India news: Raghav Chadha, 6 other AAP MPs join BJP
The exit of seven Aam Aadmi Party MPs has dented the party's strength in the upper house of parliament, sparking fears of political instability. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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