Maharashtra Corporation Aktie
ISIN: INE272E01019
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06.09.2026 13:23:46
India news: Rahul Gandhi backs student protests in Maharashtra
Opposition Rahul Gandhi has said that students are "tormented" by the ruling Bharatiya Janata Party. The Congress politician has demanded immediate action into the demands of Maharashtra student protesters. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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