Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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13.07.2026 09:03:21
India news: Repatriation underway after Vietnam boat sinking
The remains of the Indian tourists killed in the speedboat accident in Vietnam are set to arrive in Mumbai. Meanwhile, the top court will hear a plea on a court-monitored probe into alleged the Ram Mandir donation fraud.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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