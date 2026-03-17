17.03.2026 07:51:20

India news: Second LPG tanker set to reach India — reports

LPG-laden vessel Nanda Devi is set to arrive in western India escorted by the Indian Navy, amid a shortage due to the conflict in Iran. Also, India's UN envoy had sharp words for Pakistan. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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ATX dürfte abwartend in den Handel starten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird sich zum Auftakt zunächst kaum aus der Deckung wagen. Beim DAX zeichnet sich zum Auftakt ein überschaubares Minus ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.
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