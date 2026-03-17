|
17.03.2026 07:51:20
India news: Second LPG tanker set to reach India — reports
LPG-laden vessel Nanda Devi is set to arrive in western India escorted by the Indian Navy, amid a shortage due to the conflict in Iran. Also, India's UN envoy had sharp words for Pakistan. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dürfte abwartend in den Handel starten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird sich zum Auftakt zunächst kaum aus der Deckung wagen. Beim DAX zeichnet sich zum Auftakt ein überschaubares Minus ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.