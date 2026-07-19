Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
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19.07.2026 09:31:20
India news: Sonam Wangchuk calls for 'India's second freedom movement' on Monday
Social activist Wangchuk, who is continuing his hunger strike from hospital, urged people to attend Cockroach Janta Party's march to parliament. He called the march "India's second freedom movement." DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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