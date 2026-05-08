FORM Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029
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08.05.2026 09:51:20
India news: Tamil Nadu struggles to form government
Four days after Tamil Nadu's assembly election results were announced, uncertainty over government formation continues as actor-politician Joseph Vijay's TVK party remains short of a majority in the state's assembly.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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