Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.09.2026 19:15:27
India news: US bill sanctioning Russia could hit India with tariffs of up to 100%
A new bill could give President Trump the power to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially affecting major importer India.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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