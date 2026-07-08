Lawrence PLCShs Aktie
WKN: 135655 / ISIN: GB0032036807
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08.07.2026 17:27:22
India news: US charges Lawrence Bishnoi in Sikh separatist killing
Jailed gangster Lawrence Bishnoi is accused of involvement in the 2023 killing of Sikh separatist Hardeep Singh Nijjar, which sparked one of the worst diplomatic crises between India and Canada. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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