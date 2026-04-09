Assam Aktie
WKN DE: A1CTFX / ISIN: INE442A01024
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09.04.2026 16:15:20
India news: Voting closes in Kerala, Assam and Puducherry
It's election season in India with voters in two states and a union territory headed to polls. Meanwhile, Dhaka has once again asked India to extradite former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina. Follow DWWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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