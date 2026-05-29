India Nippon Electricals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

India Nippon Electricals hat am 28.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,61 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,94 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,99 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,34 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 49,14 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 36,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,68 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 26,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at