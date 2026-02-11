India Pesticides: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

India Pesticides hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,97 INR gegenüber 1,40 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,25 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 30,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at