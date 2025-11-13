India Pesticides hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

India Pesticides hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,74 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,25 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat India Pesticides im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,90 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at