India Pesticides legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

India Pesticides stellte am 23.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat India Pesticides 2,66 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 10,40 INR gegenüber 7,14 INR je Aktie im Vorjahr.

India Pesticides hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,57 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at