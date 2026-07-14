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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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14.07.2026 08:40:14
India presses banks to court diaspora for deposits to support rupee
Foreign exchange reserves have dwindled by $54bn since start of Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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