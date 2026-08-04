SUPPORT Aktie

SUPPORT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006

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04.08.2026 23:00:04

India raises $40bn from diaspora to support sagging rupee

Central bank’s rare push to repatriate savings has drawn stronger than expected inflowsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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