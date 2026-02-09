|
India Shelter Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
India Shelter Finance hat am 07.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte India Shelter Finance ein EPS von 8,94 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 3,90 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,04 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
