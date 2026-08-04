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04.08.2026 06:31:29
India Steel Works: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
India Steel Works hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,040 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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