India Steel Works: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

India Steel Works hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

India Steel Works hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at