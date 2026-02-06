India Steel Works: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

India Steel Works präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR gegenüber -0,090 INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at