13.11.2025 06:31:28
India Tourism Development hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
India Tourism Development präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,91 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,76 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat India Tourism Development 1,18 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Milliarden INR umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
