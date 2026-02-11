India Tourism Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

India Tourism Development hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,42 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,85 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Milliarden INR umgesetzt.

