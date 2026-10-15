Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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15.10.2026 08:51:26
India urges Russia, Ukraine to protect Black Sea shipping
New Delhi wants Moscow and Kyiv to ensure safe commercial shipping in the Black Sea amid attacks that put Indian seafarers at risk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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