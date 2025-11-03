Indiabulls Housing Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Indiabulls Housing Finance hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 3,79 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Indiabulls Housing Finance noch ein Gewinn pro Aktie von -44,230 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,61 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at