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22.05.2026 06:31:29

Indiabulls Housing Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indiabulls Housing Finance lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 99,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,11 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Indiabulls Housing Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,61 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 87,720 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -26,700 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,16 Prozent zurück. Hier wurden 81,90 Milliarden INR gegenüber 84,58 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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