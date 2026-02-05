Indiabulls Housing Finance legte Quartalsergebnis vor

Indiabulls Housing Finance hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3,86 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indiabulls Housing Finance 4,17 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Indiabulls Housing Finance 21,58 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at