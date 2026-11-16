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16.11.2026 06:31:29
Indiabulls Housing Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Indiabulls Housing Finance hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indiabulls Housing Finance ein EPS von 3,79 INR je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,12 Prozent auf 18,51 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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