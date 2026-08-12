Indiabulls Real Estate hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indiabulls Real Estate hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Indiabulls Real Estate vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,69 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,290 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 65,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,41 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,94 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at