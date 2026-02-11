Indiabulls Real Estate öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Indiabulls Real Estate hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,68 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,10 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,64 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at