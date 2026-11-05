Indiabulls Real Estate präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Indiabulls Real Estate veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Indiabulls Real Estate vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,95 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,120 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Indiabulls Real Estate im vergangenen Quartal 3,11 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indiabulls Real Estate 5,37 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at