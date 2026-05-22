Indiabulls Real Estate veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Indiabulls Real Estate hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,33 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,07 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 73,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,47 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,430 INR vermeldet. Im Vorjahr waren 2,76 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,05 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 21,95 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at