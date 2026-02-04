Indiabulls Wholesale Services legte Quartalsergebnis vor

Indiabulls Wholesale Services gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indiabulls Wholesale Services -0,550 INR je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at