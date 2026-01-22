|
IndiaMART InterMESH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IndiaMART InterMESH hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 31,37 INR, nach 20,18 INR im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat IndiaMART InterMESH mit einem Umsatz von insgesamt 4,02 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,36 Prozent gesteigert.
Experten hatten einen Gewinn von 23,51 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,94 Milliarden INR erwartet.
