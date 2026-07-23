IndiaMART InterMESH vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IndiaMART InterMESH hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,66 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,59 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,14 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,72 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 25,01 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4,08 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at